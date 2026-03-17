大阪杯（４月５日・阪神）を予定しているダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田）が坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝とのコンビで出走することが１６日、分かった。管理する安田翔伍調教師（４３）＝栗東＝が自身のＸで明かした。これを受けて坂井も自身のＸで「ベリーベリーよろしくお願いします」とコメント。騎乗予定だった戸崎圭は１４日の中山９Ｒで騎乗停止になっていた。