投手には先発、中継ぎ、抑えとそれぞれの役割がある。どれも欠かせないポジションだが、全てを全うできる選手はそう多くはない。日本ハム・山崎福也投手（33）はこの一週間で全ポジションを経験。オープン戦ではあるが、さすがの対応能力の高さを見せた。「オープン戦なのでね。いろんな投げる順番とかはそんな関係ないのかな、というのは僕の中で思っていたので。そんな意識はしていない」そう振り返った山崎だが、まず5日