最速158キロ助っ人が福岡でついにベールを脱ぐ――。台湾・味全からソフトバンクに新加入した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が、あす18日にオープン戦初登板に臨む。16日は本拠地デビューとなる中日との対戦に備え、みずほペイペイドームのブルペンとマウンドで投球練習を行った。WBCでも好投した「台湾の至宝」が自慢の剛球で竜を斬り、開幕ローテーション入りの当確ランプをともす。台湾No・1右腕がついに本拠地デビ