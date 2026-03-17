「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）開業３年目を迎えた福永厩舎が送り出すダイヤモンドノットはデビュー３戦目で初勝利を挙げると、もみじＳ２着、京王杯２歳Ｓ１着、朝日杯ＦＳ２着とステップアップ。福永師は「（２戦目までの）１２００メートルは忙しかったかな。距離を延ばしてからは安定しているね」と目を細める。ただ、３歳初戦に向けた調整は決して順調ではなかった。２週前追い切り（４日）は栗東ＣＷで６Ｆ７