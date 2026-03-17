日本ハムが本拠地とするエスコンフィールド北海道の運営会社の新社長に就任した前沢賢氏（51）が16日、北海道内に移転させる方針の2軍本拠地の候補を恵庭市、江別市、苫小牧市に絞ったことを明かした。現在の千葉県鎌ケ谷市から移して30年をめどに開業を目指し「どこであっても、うまくやっていけるのではないかと聞いている。大きな心配は全くしていない」と説明した。球場運営については「北海道の魅力ある価値をどう国内