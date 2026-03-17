中東情勢の不透明さが困惑を招き、ドバイ遠征を予定していた馬が続々と辞退を申し出ている。いち早く回避の意向を示した高野友和調教師（５０）＝栗東＝は「馬とスタッフの安全が担保できない状況で、そこへ送り出すことはできないです。競馬は平和の下でやるものですから」と力強く説いた。「過去にテレビでその年の目標を聞かれて、真面目に『世界平和です』と答えました。何言ってるの、みたいな空気が流れましたけど、本気