筑後で頑張っているソフトバンク選手のまだ知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第37回は「2人の出会い」高校最後の夏の県大会の開会式で村上（神戸弘陵）が津嘉山（神戸国際大付）を見つけ声をかけた。「夏、投げるの？」と質問すると「投げへんよ」との返事。これが2人の初めての会話だった。互いの存在は意識していたが、試合で投げ合ったことはなかった。村上が質問をした理由は「憲志郎が2年の時にトミー・ジ