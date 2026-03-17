「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）有馬記念１１着のアドマイヤテラが巻き返しに燃えている。２４年の菊花賞では３着に好走。長距離適性を示すと、そこからオープン、Ｇ２と連勝した。強力古馬勢とのＧ１では壁にぶち当たったが、実力は確か。今季初戦の伝統の長距離重賞で勝利を飾り、盾獲りへ弾みをつける。天皇賞・春へとつながる重要なステップレース。今年の始動戦を迎える５歳の芦毛馬アドマイヤテラが主役を担う。