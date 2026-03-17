日米首脳会談でどう対峙するのか。トランプ大統領が他国に対し、ホルムズ海峡への艦船派遣を期待していることに高市早苗首相は１６日、米側から要請が来ていないとして「一切決めていない」と話した。海外には「日本側が拒否」と伝わり、政府が火消しに追われる事態となっている。イランによるホルムズ海峡の封鎖に対し、トランプ氏は１４日にＳＮＳでフランス、中国、韓国、イギリス、日本に対し、船舶の護衛などのために艦船