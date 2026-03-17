２０２６年ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子で金メダルを獲得したスウェーデン代表でスキップを務めるアンナ・ハッセルボリ（３６）が、頂点を極める極意を明かした。五輪ではチーム別の世界ランキングは６番手だったが、同４番手のフォルティウスは１次リーグで敗退。いったいその差はどこにあるのか、直撃に語った。ハッセルボリは「たくさん試合に出てランキングを上げるよりも、五輪で勝つことにフォーカスしていた」