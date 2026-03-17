今度こそ、番付の権威を示せるか。大相撲春場所９日目（１６日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内隆の勝（３１＝湊川）を寄り切って２敗を死守。他の横綱大関陣が崩れるなか、優勝戦線に踏みとどまった。昨年春場所の新横綱から丸１年が経過しても、いまだ賜杯には届かず。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４２＝本紙評論家）が、覇権奪回のポイントを指摘した。豊昇龍が首位を走る隆の勝を引きずり降ろし、優勝