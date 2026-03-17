?悪魔仮面?ことケンドー・カシンが、２月８日に急逝した安田忠夫さん（享年６２）との思い出を振り返った。?借金王?の愛称で親しまれた安田さんと、何かと縁深かったのがカシンだ。２００８年１０月には無職状態が続いていた安田さんに、実家が経営する養豚場（岩手・八幡平市）を職場として紹介するなど関わってきた。訃報にカシンは「信じられないですね」と首を振る。その上で「保険金のために死んだふりをしているだけだと思う