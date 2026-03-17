逆転3ラン被弾の直後…周東が真っ先に駆け寄った呆然とする右腕に真っ先に駆け寄ったのはライバル球団の選手だった。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に敗れた。逆転3ランを浴びた伊藤大海投手（日本ハム）の降板直後、ベンチから飛び出した1人の侍がいた。一発に泣いた。1点リードで迎えた6回から登板した伊藤は、連打で無死一、三塁のピ