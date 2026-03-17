子猫が起こしやすい『病気・トラブル』5選 幼い頃は病気がちで体が弱かった筆者。そんな筆者が今、この記事を書けているのは小さなサインを見逃すことなく医療に繋げてくれた母のおかげです。 実は子猫も、子猫ならではの病気やトラブルが起こりがちです。実際の処置や治療の提案は獣医さんが行うものですが、子猫のSOSにいち早く気づき、診療に繋げられるのは飼い主さんだけなのです。 ということで今回は、絶対に見逃