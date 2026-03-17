WBCで右ひざを負傷ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した鈴木誠也外野手（カブス）は、14日（日本時間15日）の準々決勝ベネズエラ戦で右ひざを負傷。16日（同17日）にカブスに合流したようで、米記者がその状況を伝えている。鈴木は東京ドームでの1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打、5打点と活躍。ただ敗れた14日（同15日）の準々決勝ベネズエラ戦では「3番・中堅」で先発したものの、初回に盗塁