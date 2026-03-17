身内に不幸があったとき、仕事を休んで最期のお別れをしたいと思うのは当然のことだ。投稿を寄せた沖縄県の40代女性は、かつての40代男性上司への恨みを書いている。当時、女性は不幸続きで、身内が「2年の間に3人も旅立ちました」という辛い状況にあったという。（文：長田コウ）「上司が旅立つとき、1人でひっそり旅立ってほしいと強く願っています」悲しいことに、3人目の身内が亡くなったときのことだ。「3人目の時は葬儀は参