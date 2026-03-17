50代は定年後の待遇やその後どうするかが気になる頃だが、会社の扱いがあまりにも酷ければ、早々に見切りをつけるのも当然だ。投稿を寄せた50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収900万円）は、勤続30年になる会社の上司との面談で、定年後の再雇用について尋ねたという。すでにOBとして働いている人もいたため条件を聞いてみたところ、その内容は耳を疑うものだった。（文：篠原みつき）「まるでアルバイトのような