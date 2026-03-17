職場にはなぜか、仕事はしないのに給料だけは一人前にもらっている給料泥棒のような人もいるものだ。投稿を寄せた秋田県の50代男性は、今から25年前の職場で出会った上司たちについて振り返った。男性は冠婚葬祭業で臨時の社員として働いていた。とにかく何かの区切りの度に飲み会が多い職場で、お酒をあまり飲まない男性にとっては苦痛な環境だったようだ。（文：長田コウ）「普段の仕事では飲み会のことしか考えていない」「個人