「ブレーキのチューニングなんて、サーキットをガンガン走るような人たちのためのメニューでしょ……」という考えは、完全に間違いじゃないけど、正しくもない。アフターパーツメーカーのブレーキパッドやディスクローターに換装することで、絶対的な制動力や耐熱性の向上だけでなく、ダストの低減やコントロール性の向上、車種と製品によっては交換時の