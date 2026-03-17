侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れ、２００６年に第１回大会が始まって以降、史上初めてＷＢＣで４強進出を逃した。井端弘和監督（５０）はドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）ら史上最多８人のメジャーリーガーを招集。“史上最強侍”として挑むも連覇の夢が破れた要因を「ＷＢＣ侍連覇ならず検証」として全３回で掲載する。また、メジャー勢を除く日本代表の国内組は１６日、成田空港着のチャータ