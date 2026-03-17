巨人はオープン戦１１試合を終えて６勝４敗１分け。チーム失策数２は１２球団最少となっている。各チームで試合数が異なるため単純比較はできないが、ここまで大きな守備の乱れはなく開幕への準備を整えている。昨季はリーグワーストの７８失策。Ｖ逸の一因となったディフェンス面を改善すべく、秋季キャンプから細部にこだわった内外野の連携、サインプレーに時間を割いてきた。春季キャンプでも例年とは異なり、初日からシー