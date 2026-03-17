◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）阪神大賞典・Ｇ２（２２日、阪神＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）にアドマイヤテラで臨む武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は歴代最多更新の９勝目がかかる。歴代最多タイ３勝の友道康夫調教師（６２）＝栗東＝とのコンビで、デビューから４０年連続の重賞勝利を決めるか注目だ。距離が延びれば延びるほど、輝き