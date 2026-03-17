サッカーＪ１東京ＶのＭＦ森田晃樹が１６日、盟友との初対戦に向けて心境を明かした。百年構想リーグ第７節の川崎戦（１８日・味スタ）では、今季東京Ｖから川崎に移籍したＤＦ谷口栄斗と初めて敵として対戦する。共に小学時代から東京Ｖの下部組織でプレーしており、谷口が１学年上ながら、盟友とも言える存在。同じユニホームで幼少期から１６年ぶりのＪ１昇格、昨季の厳しい残留争いなど多くの経験をともにしてきただけに、