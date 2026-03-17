◇大相撲春場所９日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）東前頭６枚目・一山本は１分４０秒超えの熱戦の末、西同７枚目・伯乃富士に上手ひねりで逆転負けした。１５日に元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため６９歳で死去。一夜明け、先代師匠への感謝の思いを胸に土俵に立ち、弟子は教えの通り土俵際まで前に攻めたが白星は届けられなかった。関脇・霧島は東前頭４枚目・大栄翔を突き落とし、平幕の琴勝峰、豪ノ山とともに