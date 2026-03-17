日本テレビは、１７日放送予定の「踊る！さんま御殿！！」（午後８時）に、今年１月の箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大陸上競技部のエース・黒田朝日がゲスト出演すると発表した。今回の「さんま御殿！！」には「部活でスゴかった有名人」が集結。ゲストの一人として、今年１月の箱根駅伝の往路５区で驚異的な走りを見せ“シン・山の神”と注目を集めた青山学院大の黒田は「これが最後だと思います」と青学の象徴である