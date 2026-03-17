日本テレビは、１７日放送予定の「踊る！さんま御殿！！」（午後８時）に、侍ジャパンメンバー・宮城大弥の妹で女優の宮城弥生が出演することを発表した。今回の「さんま御殿！！」には「部活でスゴかった有名人」が集結。ゲストの一人で元バドミントン部の宮城弥生は、「すごく貧乏で道具が買えなかった」と当時の苦労を告白。安価なラケットを使い、壊れやすいシャトルを長く使うために工夫を重ねたことが強さの秘訣だったと