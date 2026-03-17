沖縄県名護市辺野古沖で転覆し、引き揚げられる船「不屈」＝16日午後、辺野古漁港沖縄県名護市辺野古沖で平和学習中の船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の生徒と船長が死亡した事故で、2隻は波が高くなりやすいサンゴ礁周辺のほぼ同じ場所で転覆したことが17日、第11管区海上保安本部（那覇）への取材で分かった。2隻目の転覆は1隻目の約2分後で、断続的に高い波が生じていた可能性があり、海保が詳しい状況を調べている。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 夫婦死亡「キムタクより有名に」
- 3. 大谷親子3人でマイアミ入りか
- 4. 落合博満氏 WBC敗退の侍Jを総括
- 5. 綾瀬はるか「上半身裸」にX騒然
- 6. クレイジージャーニー深夜で継続
- 7. 冠番組終了 田中卓志が涙で本音
- 8. 『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP、出演アーティスト＆歌唱曲発表 Mr.Childrenは最新曲テレビ初披露【一覧】
- 9. 船転覆で2人死亡 運航団体が謝罪
- 10. 船転覆で生徒死亡 高校が会見へ
- 1. 乳児の遺体遺棄か 15歳女子逮捕
- 2. 夫婦死亡「キムタクより有名に」
- 3. 船転覆で2人死亡 運航団体が謝罪
- 4. 船転覆で生徒死亡 高校が会見へ
- 5. 「圧力はない」赤飯廃棄に物議
- 6. 宅配業者装い暴行か 53歳男逮捕
- 7. 愛子さま 苦渋の決断で伏せたか
- 8. 北海道でヒグマ 列車を威嚇か
- 9. 「ムチャ食い」注意喚起が議論に
- 10. 90代患者死亡 強心薬を誤投与か
- 1. 「痛い、痛い」ヒグマによる惨劇
- 2. ふぐぅ…「不遇なフグ」のその後
- 3. 「ホテルのケトル使うな」理由は
- 4. Netflixの「解約」トレンド入り
- 5. しゃしゃり出るな 小泉氏に暴言
- 6. 「スギ2割伐採方針」に国民懇願
- 7. 「社員寮で死亡」集団リンチ疑惑
- 8. Xで「ネトフリ解約」トレンドに
- 9. 天覧試合の「お席順」宮内庁回答
- 10. 首相、選択的夫婦別姓に「慎重」
- 1. トランプ氏 ウクライナ突き放す
- 2. バンクシーの正体「特定」報道
- 3. トランプ氏 八方ふさがり状態か
- 4. 韓国で爆売れ中の意外な日本製品
- 5. Netflixの「不可解な演出」批判
- 6. 邦人重体 スプリンクラー未設置
- 7. 中国宇宙ステーションの現在
- 8. 「差がエグすぎる」韓の就活事情
- 9. 「妊娠線」に堂々たるビキニ姿
- 10. 韓国番組で小学館が映り大炎上
- 1. ブロッコリーが国の指定野菜に
- 2. TSUTAYA閉店ラッシュ 哀しき現状
- 3. NISA月15万円…20代男性の虚無感
- 4. 山形の82歳父「限界だ」娘にSOS
- 5. 石油備蓄放出もL190円の可能性も
- 6. オフィス街セブン反響…圧巻装備
- 7. 車のナンバー「使用NG」な平仮名
- 8. システムを悪用した万引きが続出
- 9. QDレーザ 一時1440円の大台復帰
- 10. 企業型DCで元本割れ 妻に言えず
- 1. 無印 ビジネスリュックに新製品
- 2. SKYPCE「AI新機能」より便利に
- 3. 小物飾れる「推し活マウス」発売
- 4. 特製フォトカード付き！ミャクミャクの1st写真集『I myaku you.』
- 5. JAXAが宇宙飛行士の負担を減らすカメラドローン「Int-Ball」を公開。ISS内で検証中
- 6. Apple新商品がAmazonで発売開始
- 7. Vol.02 ミラーレスカメラの醍醐味。レンズはどう選び、使い分けるのか？[映像人のカメラ・アクセサリー2022]
- 8. 商品探しから配送確認まで、Yahoo!ショッピングに対話型のAIエージェントが登場
- 9. エバース効果?ルンバミニ受注4倍
- 10. Instagramのエンドツーエンド暗号化メッセージをMetaが廃止へ
- 11. シグマ 国際写真祭に協賛へ
- 12. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 13. 軽量19L 通勤にも使えるリュック
- 14. d払いやココカラでお得に決済
- 15. 圧力鍋を使うと16倍速く調理できる理由
- 16. 【西田宗千佳のRandomTracking】「MacBook Neo」から「Studio Display XR」まで。春の新製品に見るアップルの“入り口戦略”
- 17. ソフトバンク、ハンディー型業務用IP無線機「SoftBank A501SJ」を発表！JAPANローミングやデュアルSIMなどに対応。3月19日発売
- 18. 楽天カード（ナンバーレス）がMastercardやJCBなど全ブランドに対応、「あとから分割」の手数料改定も
- 19. スマホ内のPDFをコンビニで印刷するにはどうしたらいいの？：ITコンシェルジュ
- 20. 「キッチンが狭い」解決する家電
- 1. 大谷親子3人でマイアミ入りか
- 2. 落合博満氏 WBC敗退の侍Jを総括
- 3. 井端監督の高圧的態度に不信感か
- 4. WBC敗退 元MLB捕手がミスを指摘
- 5. 「井端、お前さ」指揮官に直言
- 6. 敗退侍Jへの誹謗中傷を「多数確認」 選手会が再び声明…「法的対応」示唆、より強い文言で警告
- 7. りくりゅう最新姿「男前と美人」
- 8. 「まさかのAVデビュー!?」博多彩葉、『週プレ』登場で衝撃グラビア披露!!
- 9. ゲレーロJr.怒り ガム投げつける
- 10. WBC「にわか」取りこぼした影響
- 1. 綾瀬はるか「上半身裸」にX騒然
- 2. クレイジージャーニー深夜で継続
- 3. 『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP、出演アーティスト＆歌唱曲発表 Mr.Childrenは最新曲テレビ初披露【一覧】
- 4. 冠番組終了 田中卓志が涙で本音
- 5. 夫とレス 主婦が50歳でSEXY女優
- 6. 「心根がギャル」の朝ドラ俳優
- 7. 無理あった がっかり日曜劇場1位
- 8. ミッツ「マツコだいぶしぼんだ」
- 9. 5時に夢中 韓国DJの抗議受け謝罪
- 10. 聖教新聞に柴田理恵の手記掲載か
- 1. ユニクロ 話題の羽織りに注目
- 2. 「毎日使っている」3COINS神商品
- 3. 16リットルの自由を詰め込んで。通学から習い事まで、自立を支える圧倒的な収納力【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
- 4. ローソン 食感スイーツの新作
- 5. コーデに変化 3COINS新作アクセ
- 6. 頭のいい子がしている究極勉強法
- 7. 「チキンラーメン」激変アレンジ
- 8. テスト点数で測れない本質的賢さ
- 9. 多くの夫婦が恋愛感情を失う理由
- 10. 発達障害の生きづらさ描いた漫画