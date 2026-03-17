沖縄県名護市辺野古沖で転覆し、引き揚げられる船「不屈」＝16日午後、辺野古漁港沖縄県名護市辺野古沖で平和学習中の船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の生徒と船長が死亡した事故で、2隻は波が高くなりやすいサンゴ礁周辺のほぼ同じ場所で転覆したことが17日、第11管区海上保安本部（那覇）への取材で分かった。2隻目の転覆は1隻目の約2分後で、断続的に高い波が生じていた可能性があり、海保が詳しい状況を調べている。