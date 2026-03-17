俳優のディーン・フジオカが主演を務める、4月8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）のポスタービジュアルがついに解禁。さらに、二人の姿を映し出した、作品の世界観がより一層伝わるティザー映像も初公開となった。【動画】『LOVED ONE』ティザー映像も初公開本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生き