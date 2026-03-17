中道改革連合は小川淳也代表の就任から1カ月を迎え、衆院選での歴史的大敗から党再建への歩みを進めている。選挙前に立憲民主党と公明党の衆院議員が合流した今回の新党結成に対し、かつて支援団体のトップとして新党合流、そしてその後もたらされた混乱を経験した連合前会長への単独取材を通じて、当時と今回の違い、そして中道改革連合の今後の課題や可能性などについて迫った。新党結成「聞いた時は落ち込んだ」「負けに不思議