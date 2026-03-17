大谷をはじめとする多くのタレントを擁していた日本だが、ベネズエラに力負けを喫した(C)産経新聞社負けたら終わりの準々決勝での真っ向勝負。“メジャーリーガー軍団”と言っても過言ではないベネズエラ代表との対決は、列島を大いに賑わせ、そして落胆もさせた。【動画】日本撃破に大興奮！試合後のロッカーでアクーニャJr.が叫んだ「寿司を食らったぞ」野球日本代表「侍ジャパン」は、現地時間3月14日に行われたワールド