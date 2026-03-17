広島・小園が、20日からのソフトバンク3連戦（みずほペイペイ）で1軍本隊に合流し、試合に出場する見込みとなった。新井監督が「時差ぼけもあるだろうし、（20日の）福岡から合流させようと思っている」と明かした。侍ジャパンの一員として参加したWBCは、1次ラウンドのチェコ戦のみの出場で3打数1安打。この日の午後には無事帰国した。近日中には広島で練習を再開するもようで、27日の中日との開幕戦（マツダ）に向けて準備を