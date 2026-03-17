オリックスの広岡が“川端魂”継承を誓った。15年ドラフトで入団したヤクルトがプロ生活のスタート。入団時には川端が入団当時につけていた背番号「36」を継承し、愛媛・松山自主トレにも参加してプロのエキスを伝授してもらってきた。「（川端）慎吾さんに誘っていただいて。同じ内野手で、野球に対する姿勢などを目の前で見てきた。準備の大切さなど勉強することが多かった」14日の神宮では試合後の引退セレモニーにもオリ