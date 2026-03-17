広島・森下暢仁投手（28）が開幕2カード目初戦となる31日のヤクルト戦（神宮）で先発することが16日、分かった。きょう17日のオリックス戦（京セラドーム）に先発した後は、24日のファームリーグ・ソフトバンク戦（由宇）に登板予定。レギュラーシーズンでは期待される「火曜日の男」として逆算調整に入る。また、既に開幕投手に決定している床田（寛の目の右下に「、」）樹投手（31）をはじめ、開幕ローテーション入りする6投手