三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第133話は、合格発表後の「受験生の心構え」について考える。「運が良くて合格しただけ」の裏側にあるもの東大受験を目前に控えた龍山高校の早瀬菜緒。テスト終了間際に気が緩んでしまうことを東大合格請負人・桜木建二に指摘される。桜木は早瀬を叱責した後、「お前の運は