巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が、３月２７日の阪神戦（東京ドーム）で開幕投手を務めることが決まった。巨人で新人が開幕投手を務めるのは、プロ野球初年度の１９３６年を除いて５９年国鉄戦の伊藤芳明、６２年阪神戦の城之内邦雄に次いで３人目。伊藤は６回０／３を４安打１失点で勝ち負けなし、城之内は５回６安打２失点で敗戦投手となっており、勝てば球団史上初の新人の開幕投手での勝利となる。また、巨人の現役