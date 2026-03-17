【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日の記者会見で、対イラン攻撃で機雷敷設用の船約30隻を含む艦艇計100隻以上を破壊したと明らかにした。イスラエルがイランに対し核兵器を使用する可能性について「絶対にない」と否定した。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について、関係する「特定の場所」を16日に激しく攻撃すると指摘した。米軍が2月28日の攻撃開始以降、イラン各地で7千以上の標的を攻