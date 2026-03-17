オリックス・山下舜平大投手（23）が将来の侍ジャパン入りへの思いを新たにした。「シーズンで結果を出していくのが最低条件だと思うんで」山本が先発した15日のワールドベースボール・クラシック準々決勝・ベネズエラ戦はリアルタイムで観戦したという。一発攻勢で逆転されたシーンには「抜け球が原因なのか、球威なのかわからないけど、すごいですね」と世界のパワーをあらためて痛感したようだ。「平均球速も、最高球速