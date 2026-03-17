【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は16日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に向けた艦船の派遣について「基本法（憲法）が求めている国連や欧州連合（EU）、北大西洋条約機構（NATO）による委任がない」として、参加しない考えを改めて表明した。ベルリンでの記者会見で述べた。メルツ氏は、米国とイスラエルによる対イラン攻撃について「われわれと事前に協議しなかった」と指摘し「ドイ