第139回広州交易会は4月15日に開幕します。展示面積は155万平方メートル、ブース数は7万5500小間に上り、3万社以上の企業が出展します。今回の広州交易会では、サービスロボットやスマート医療の専門エリアが引き続き設けられるほか、スマートウェアラブル、ディスプレイ技術、消費者向けドローン、農業用ドローン、竹木製食器、竹木製家庭用品、組立式住宅および庭園施設、機能性布地の8つの展示専門エリアが新設されます。現在ま