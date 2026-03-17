憧れのBMW Mが500万円以下？トヨタ「GRカローラ」は、そのままサーキットに持ち込めるほどの高性能を誇りながら、新車価格（消費税込）568万円から手に入る、現代において非常にコストパフォーマンスの高い国産スポーツカーのひとつです。最新のAWDシステムとメーカー保証による安心感を備えたGRカローラは、スポーツドライビングを楽しみたいユーザーにとって魅力的な選択肢といえます。【画像】超カッコイイ！ これが“格安