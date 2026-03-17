海外サイト『MAD FOOTBALL』が３月15日、世界のベストCBランキング（トップ12）を発表した。その８位に、韓国代表のキム・ミンジェがランクインし、韓メディアが沸いている。『スポーツ朝鮮』は16日、「日本はイライラ！韓国、韓国、また韓国だ。日本人選手はランク入りすらできず、アジア人選手はキム・ミンジェのみ。世界トップ10入りだ」と見出しを打ち、こう伝えた。「アジア人選手の中で、世界トップクラスのCBランキング