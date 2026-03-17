函館市駒場町にある市電の「駒場車庫前」の停留所で、軽自動車が衝突する事故がありました。3月16日午後8時50分ごろ、通行人から「電停に軽自動車が突っ込んだ」と110番通報がありました。警察によりますと、軽自動車は単独で突っ込んだとみられ、運転していた男性が病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあったということです。函館市の担当者によると、事故の影響で市電は一時運休しましたが、きょう（17日）は始発から通常通