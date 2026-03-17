アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘停止に向けた交渉をめぐり、「イランは交渉を望んでいるが、そのリーダーが誰なのか分からない」などと主張しました。アメリカトランプ大統領「我々はイランのリーダーが誰なのか分からない。交渉を望んでいる者たちはいるが、彼らが誰なのか見当もつかない」トランプ大統領は16日、イランが戦闘停止に向けた交渉を望んでいると主張する一方、「誰がイランのリーダーなのか分からない。