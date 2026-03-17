ユーチューバーで“青年革命家”ゆたぼんが、近況を公開した。１６日に自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新し、「僕は約７年前、小学生の時に『不登校ＹｏｕＴｕｂｅｒ』としてメディアに取り上げれられて大炎上しました！ネットで多くの人にバカにされて笑われました！でも昨年は高卒認定に合格して、先日は英検準２級にも合格しました！」と報告。「これからもっと上を目指して、勉学に励んでいきます！人生は日