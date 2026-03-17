NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5002.20（-59.50-1.18%） 金４月限は続落。時間外取引は、米軍がイランの石油輸出拠点であるカーグ島の軍事目標を空爆し、原油高に振れたことを受けて売り優勢となったが、ホルムズ海峡の封鎖解除計画が下支えになった。欧州時間に入ると、戻りを売られたが、ドル安を受けて下げ一服となった。日中取引では、手じまい売りが出たが、ドル安を受けて下げ一服となった。 MIN