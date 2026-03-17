NY株式16日（NY時間16:25）（日本時間05:25） ダウ平均46946.41（+387.94+0.83%） S＆P5006699.38（+67.19+1.01%） ナスダック22374.18（+268.82+1.22%） CME日経平均先物54365（大証終比：+835+1.54%） きょうのＮＹ株式市場は買い戻しが優勢となり、ダウ平均は反発。特にＩＴ・ハイテク株に買い戻しが強まり、ナスダックは大幅反発となった。市場は引き続き、中東情勢と原油価格の動向を