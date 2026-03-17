3月17日（火）の「相席食堂」では、さまざまなメディアで活躍するマルチタレントのハリー杉山が相席旅！ ©ABCテレビ 群馬県利根郡みなかみ町のスキーリゾートに現れたハリー。イギリス人の父と日本人の母を持ち、父方の先祖はイングランド王という高貴なルーツを持つ。 オープニングから英語をふんだんに交えた軽いノリのトークでハイテンション！ 英語を多用するハリー