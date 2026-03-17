１７日午前１時２０分頃、青森県三沢市の三沢漁港から北東２０キロの沖合で、貨物船と漁船が衝突し漁船が転覆していると、貨物船の船長から通報があった。八戸海上保安部の発表によると、転覆したのは同県八戸市の「第六十五興富丸」（１４０トン）。同船の乗組員１３人のうち１０人を救助したが、１人が意識不明で、３人が行方不明となっている。巡視船やヘリコプターなどで捜索を続けている。貨物船は広島県呉市の「末広丸