第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で決勝に進んだ米国は16日（日本時間17日）、マイアミのローンデポパークで練習を行った。その場でディノ・エベル三塁コーチが取材対応。ドジャース、アメリカ代表の両方で三塁コーチを務めるベテランコーチが、アメリカ代表の現状、大谷翔平、山本由伸といったドジャースのメンバーの今大会でのプレーなどについて語った。以下、エベルとの一問一答。――アメリカ代表のチ