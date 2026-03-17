【シリコンバレー＝木瀬武】１６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３８７・９４ドル高の４万６９４６・４１ドルだった。５営業日ぶりに値上がりした。中東情勢の緊迫化に伴い上昇基調にあった原油価格が、下落に転じたのが相場を押し上げた。ＩＴや金融など幅広い業種の銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２６８・８２ポイント高の２万２３７４・１８だった